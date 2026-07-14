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Общество

Останина предложила Верховному суду вернуть уголовное наказание за побои в семье

Депутат Останина попросила ВС пересмотреть закон о декриминализации побоев
Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к председателю Верховного суда (ВС) Игорю Краснову с просьбой рассмотреть возможность вернуть уголовную ответственность за первые побои в отношении близких. Об этом сообщает RTVI, публикуя копии писем депутата: в ВС, в МВД, Минтруд, аппарат уполномоченного по правам человека и Судебный департамент при Верховном суде.

Речь идет о законе 2017 года, согласно которому первые побои без отягчающих обстоятельств стали квалифицироваться как административное правонарушение, а уголовная ответственность по ст. 116.1 УК (Побои) наступает лишь при повторном эпизоде после административного наказания.

В своем обращении Останина напомнила, что эти поправки не поддержала ни одна из фракций Госдумы седьмого созыва. Тогда депутаты предупреждали, что декриминализация побоев может привести к безнаказанности и росту случаев домашнего насилия.

Останина привела статистику, согласно которой в 2025 году на Всероссийский телефон доверия для женщин поступило почти 24 тыс. обращений. По оценкам исследователей, ежегодно от домашнего насилия не выживает более 1000 женщин.

В июне этого года депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева сообщила «Газете.Ru», что разработала и направила на отзыв в правительство поправки в статью 116 УК, предусматривающие возвращение ответственности за побои в отношении близких людей и родственников.

После этого Останина заявила, что принятие закона о домашнем насилии вызовет у молодежи нежелание вступать в брак, а разводиться в таком случае будут десять из десяти пар.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают федеральную программу по защите женщин от домашнего насилия.

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