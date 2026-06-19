В Госдуме предложили вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие

Депутат Госдумы Ксения Горячева разработала и направила на отзыв в правительство поправки в статью 116 Уголовного кодекса, предусматривающие возвращение ответственности за побои в отношении близких людей и родственников. Об этом парламентарий сообщила «Газете.Ru».

«Законопроект предлагает дополнить статью 116 УК РФ новым основанием уголовной ответственности. Сегодня эта статья применяется в случаях побоев, совершенных из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или с публичной демонстрацией насилия. Поправки предлагают распространить ее действие также на случаи, когда побои совершаются в отношении совершеннолетнего близкого лица или близкого родственника, беременной женщины, а также человека, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от агрессора», — пояснила Горячева.

Сейчас первый зафиксированный случай побоев в семье чаще всего рассматривается как административное правонарушение. Уголовная ответственность наступает только при повторном эпизоде в период административной наказанности. По мнению авторов законопроекта, такой подход не учитывает особую уязвимость жертв домашнего насилия и риск повторения насилия в условиях совместного проживания, зависимости или близких отношений.

При этом, по словам депутата, первый случай, о котором узнают правоохранительные органы, далеко не всегда является первым случаем насилия. Пострадавшие нередко годами не обращаются за помощью из-за страха, давления, материальной зависимости или опасений ухудшить свое положение.

«Девять лет назад домашнее насилие фактически вывели из Уголовного кодекса. Предполагалось, что административной ответственности будет достаточно. Но практика показала обратное. Нельзя делать вид, что побои близкого человека — это менее опасное деяние, чем побои из хулиганских побуждений. Особенно когда речь идет о людях, которые зависят от агрессора, живут с ним под одной крышей или не могут безопасно выйти из отношений. Государство должно реагировать на такое насилие как можно раньше, а не ждать повторных эпизодов», — отметила Горячева.

По данным, которые Россия передала в ООН, в 2024 году от рук партнеров и других близких родственников в России погибли 963 женщины.

Высокий общественный запрос на изменение законодательства подтверждают и данные социологических исследований. Согласно всероссийскому опросу Russian Field 90% россиян поддерживают появление закона, предусматривающего наказание за домашнее насилие.

Необходимость принятия такого закона также является одним из требований «Манифеста женщин России», который уже поддержали более 300 тысяч человек, добавила Горячева.

По словам депутата, общество давно сформулировало свою позицию по этому вопросу, и теперь задача государства — обеспечить людям работающие механизмы защиты.

Ранее Горячева заявила, что 84% россиян ждут введения административного наказания за сталкинг.