Детский омбудсмен призвала законодательно закрепить в РФ понятие травли

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила нормативно закрепить в стране понятие травли. Об этом говорится в докладе омбудсмена о ее деятельности за 2025-й год, передает РИА Новости.

В своем докладе Львова-Белова дала ряд рекомендаций федеральным и региональным органам власти, а также уполномоченным по правам ребенка в регионах России.

»Правительству РФ: нормативно закрепить понятие травли, учитывающее всех возможных участников данного процесса», — говорится в документе.

Кроме того, омбудсмен предложила разработать систему сбора и обработки единой государственной статистики по зарегистрированным случаям травли в образовательных учреждениях.

В ноябре прошлого года Львова-Белова затронула тему буллинга. Она заявила, что помогать нужно не только жертвам, но и свидетелям буллинга. По ее словам, часто бывают случаи, когда свидетелей буллинга не берут на работу.

Ранее Львова-Белова рассказала, что Мелания Трамп помогла украинским и российским детям воссоединиться с семьями.