Львова-Белова призвала помогать всему детскому коллективу при буллинге

Львова-Белова: помогать нужно не только жертвам, но и свидетелям буллинга

В случаях буллинга нужно работать со всем детским коллективом, где он произошел. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на Всероссийском съезде родительских комитетов, передает РИА Новости.

«Мы обнаружили в ходе своей работы, что травлю разрешают только на уровне тех, кого травят, и тех, кто травит. Не берут в работу тех, кто является свидетелями, но они же у нас тоже травмируются», — сказала детский омбудсмен.

Львова-Белова добавила, что дети, ставшие свидетелями буллинга, могут занимать разные позиции, а также бояться вступиться за кого-то. В связи с этим, по словам омбудсмена, нужно работать со всем коллективом, где происходят издевательства.

В августе депутат Госдумы от КПРФ, юрист Юрий Синельщиков заявил, что в России нет потребности в утверждении новых штрафов за буллинг детей, в том числе за оскорбления в интернете. Существующих норм в этой сфере хватает, а подобные инициативы озвучиваются лишь с целью самопиара, отметил эксперт.

