Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Общество

В Госдуме объяснили, как согласовывается строительство бани на участке

Депутат Гаврилов: получать разрешение на строительство бани на участке не нужно
dotshock/Shuttrestock/FOTODOM

Россиянам не требуется получать никаких дополнительных разрешительных документов для строительства бани – согласно Градостроительному кодексу они относятся к постройкам вспомогательного использования. Это касается как садовых участков, так и территорий, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, объяснил в беседе с RT глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, правила требуют, чтобы баня располагалась на расстоянии не менее одного метра от границы соседнего участка и не менее восьми метров от жилого дома. Кроме того, по противопожарным требованиям такие постройки располагаются на участке в зависимости от материала – так, если это деревянные строения, то между ними должно быть не менее 15 метров.

Построенные на фундаменте бани, которые невозможно перенести на другое место без ущерба, относятся к объектам капитального строительства, напомнил Гаврилов.

«Его можно зарегистрировать в Росреестре по декларации и техническому плану, который готовит кадастровый инженер, – пояснил он. — Регистрация дает право продать, подарить или застраховать строение».

Депутат также напомнил о праве россиян освободить от налогообложения на имущества одну хозпостройку площадью до 50 квадратов.

До этого юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил, что построить дом можно не на каждом участке – это зависит от типа земли и ее разрешенного использования. В некоторых случаях территория предназначена исключительно для сельхозработ – строить жилые объекты на ней запрещается. Он добавил, что к самому объекту также выдвигаются требования – в частности, высота дома не может превышать трех этажей (не более 20 м), а комнаты в нем должны быть только для личного использования и бытовых нужд.

Чтобы случайно не нарушить закон, юрист посоветовал перед началом строительства изучить выписку из ЕГРН – в ней указывается назначение земли.

Эксперт ранее объяснил, как выбрать материал для строительства загородного дома.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 14 июля. Новые правила торговли на маркетплейсах, ответственность за дипфейки и ливни из-за супертайфуна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!