В Госдуме объяснили, как согласовывается строительство бани на участке

Россиянам не требуется получать никаких дополнительных разрешительных документов для строительства бани – согласно Градостроительному кодексу они относятся к постройкам вспомогательного использования. Это касается как садовых участков, так и территорий, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, объяснил в беседе с RT глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, правила требуют, чтобы баня располагалась на расстоянии не менее одного метра от границы соседнего участка и не менее восьми метров от жилого дома. Кроме того, по противопожарным требованиям такие постройки располагаются на участке в зависимости от материала – так, если это деревянные строения, то между ними должно быть не менее 15 метров.

Построенные на фундаменте бани, которые невозможно перенести на другое место без ущерба, относятся к объектам капитального строительства, напомнил Гаврилов.

«Его можно зарегистрировать в Росреестре по декларации и техническому плану, который готовит кадастровый инженер, – пояснил он. — Регистрация дает право продать, подарить или застраховать строение».

Депутат также напомнил о праве россиян освободить от налогообложения на имущества одну хозпостройку площадью до 50 квадратов.

До этого юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил, что построить дом можно не на каждом участке – это зависит от типа земли и ее разрешенного использования. В некоторых случаях территория предназначена исключительно для сельхозработ – строить жилые объекты на ней запрещается. Он добавил, что к самому объекту также выдвигаются требования – в частности, высота дома не может превышать трех этажей (не более 20 м), а комнаты в нем должны быть только для личного использования и бытовых нужд.

Чтобы случайно не нарушить закон, юрист посоветовал перед началом строительства изучить выписку из ЕГРН – в ней указывается назначение земли.

Эксперт ранее объяснил, как выбрать материал для строительства загородного дома.