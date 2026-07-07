Эксперт объяснил, как выбрать материал для строительства загородного дома

При выборе материала для строительства загородного дома важно учитывать такие факторы, как возможности бюджета, условия участка и цели использования будущего объекта. В том числе важно, планирует ли человек жить в доме круглый год или только летом, а также сколько средств сможет вложить с учетом не только непосредственного строительства, но и инженерных коммуникаций, благоустройства участка и так далее, объяснил в беседе с газетой «Известия» коммерческий директор строительной компании ЮКО Виктор Князев.

В пример он привел востребованные сегодня деревянные каркасные дома, которые обычно считаются наиболее доступными по цене, а также быстро возводимыми. В то же время нужно учитывать, что такие дома нуждаются в постоянном обслуживании, материалы для строительства во многом не столь долговечны, а кроме того, такие объекты уступают прочим по уровню шумоизоляции.

Можно также выбрать газобетон – в этом случае дом строится за два-четыре месяца, а в будущем он хорошо удерживает тепло, легко ремонтируется, отметил эксперт.

«Газобетон также без усилий поддается внутренней отделке, — добавил Князев. — Из недостатков: газоблоки доставляет крупная техника, подъезды к участку должны быть такими, чтобы блоки доехали в сохранности. Опять же, если покупаете дом в коттеджном поселке — компания сама заботится о доставке и разгрузке материала».

Самыми дорогими и трудными для строительства считаются кирпичные и керамические дома. Под них необходимо сначала создать прочный фундамент, что отнимает много времени. В то же время такие объекты наиболее долговечны, обладают хорошей шумоизоляцией, остаются устойчивы к перепадам температур. Эксперт призвал также при выборе материалов учесть логистику и условия земельного участка, отметив, что в некоторых случаях важно наличие подъездных путей для доставки стройматериалов.

До этого юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил, что построить дом можно не на каждом участке – это зависит от типа земли и её разрешенного использования. В некоторых случаях территория предназначена исключительно для сельхозработ – строить жилые объекты на ней запрещается. Он добавил, что к самому объекту также выдвигаются требования – в частности, высота дома не может превышать трёх этажей (не более 20 м), а комнаты в нём должны быть только для личного использования и бытовых нужд.

Чтобы случайно не нарушить закон, юрист посоветовал перед началом строительства изучить выписку из ЕГРН – в ней указывается назначение земли.

В России ранее нашли способ строительства деревянных многоквартирных домов.