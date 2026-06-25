Россиянам рассказали, на каких участках разрешается строить дома

Построить дом можно не на каждом участке – это зависит от типа земли и ее разрешенного использования. В некоторых случаях территория предназначена исключительно для сельхозработ – строить жилые объекты на ней запрещается, сообщил RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Строительство жилого дома допускается на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта, а также на некоторых садовых участках», — пояснил эксперт.

Он добавил, что к самому объекту также выдвигаются требования – в частности, высота дома не может превышать трёх этажей (не более 20 м), а комнаты в нём должны быть только для личного использования и бытовых нужд.

В то же время на некоторых участках строить дома нельзя – сельхозземли не предусматривают капитальную жилую застройку. Сюда же относятся земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и иного специального назначения, перечислил юрист.

Кроме того, под ограничения попадают участки на водоохранных, санитарно-защитных территориях, а также в природоохранных и особо охраняемых зонах. В некоторых случаях на таких участках можно строить дома, однако важно, чтобы при этом соблюдались установленные требования. Хаминский также напомнил о необходимости ориентироваться на градостроительные нормы, наличие зон с инженерными сетями и прочие факторы.

Чтобы случайно не нарушить закон, юрист посоветовал перед началом строительства изучить выписку из ЕГРН – в ней указывается назначение земли.

До этого эксперт Народного фронта Татьяна Миронова рассказала, что нужно делать при попытке соседа по участку занять часть чужой территории. Она отметила, что для начала нужно проверить границы участка в выписке из ЕГРН, а затем с помощью кадастрового инженера подтвердить их. Если спор не удалось разрешить мирно, то далее дачнику, права которого нарушаются, нужно обратиться в местное управление Росреестра с заявлением о проверке.

Депутат ранее рассказал, что важно сделать при покупке дачи и загородного дома.