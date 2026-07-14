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Общество

Омбудсмен заявила о запросах на эвакуацию россиян с детьми из Сирии

Россияне просят Львову-Белову помочь в репатриации детей из Сирии и Ирака
Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что получает обращения от россиян с просьбой помочь в репатриации несовершеннолетних, предположительно находящихся в Сирии и Ираке. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного.

Она отметила, что детей начали вывозить с указанных территорий в 2018 году, однако из-за нестабильной военно-политической ситуации в регионе и смены власти в Сирийской Арабской Республике в декабре 2024 года работа по вывозу несовершеннолетних российских граждан из лагерей, расположенных на северо-востоке Сирии, была временно приостановлена.

До этого Львова-Белова заявила, что в Россию из Сирии готовы вернуться 130 детей, у которых в стране есть родственники. Документы для несовершеннолетних уже подготовлены. По ее словам, зафиксировано более тысячи запросов от родных, пытающихся найти своих детей.

Львова-Белова также признала, что каждый приезд детей связан с определенными рисками для ее команды. Чтобы подтвердить родство с россиянами, сотрудники ее команды проводят тесты ДНК для несовершеннолетних, которые попадают в лагеря. Это необходимо для получения гражданства Российской Федерации.

Ранее аппарат детского омбудсмена вернул в Россию 26 детей из Сирии.

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