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Общество

Россиянам напомнили о начислении стажа за уход за пожилым человеком

Член ОП Машаров: уход за пожилым человеком дает стаж и пенсионные баллы
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Уход за пожилым человеком предполагает дополнительные меры поддержки от государства, включая начисление пенсионных баллов и стажа. Кроме того, у россиян есть возможность обратиться за помощью соцработника, напомнил в беседе с RT член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

«Для официального оформления ухаживающий должен быть трудоспособным и не работать официально. Уход даёт право на начисление трудового стажа», — пояснил эксперт.

Выплачиваемая ранее компенсационная выплата изменена на надбавку к пенсии за уход – причём средства перечисляются пенсионеру, а не тому, кто за ним ухаживает, отметил член ОП. По закону количество людей, за которыми человек осуществляет уход, не ограничивается, однако важно, что страховой стаж в любом случае засчитывается только за одного пенсионера, а вот надбавку к пенсии получает каждый пожилой человек, напомнил Машаров.

Он также отметил, что ухаживать за пожилым гражданином могут, в том числе, неработающие трудоспособные граждане, студенты и подростки в возрасте от 14 лет, которые получили согласие от своих родителей. Для оформления ухода нужно обратиться в отделение Соцфонда по месту жительства лично или через вызов сотрудника на дом в случае, когда пожилой гражданин не может покинуть дом. Также можно оформить согласие на уход через нотариуса, также вызвав его по месту жительства, заключил эксперт.

Напомним, до этого социологи выяснили, что уход за пожилым родителем обходится российской семье в среднем от 20 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц. Цена зависит от региона: от 45–55 тыс. рублей в Москве до 20–25 тыс. рублей в сельской местности. Крупнейшей статьёй расходов стали медикаменты — на них уходит до 35–40% всего бюджета заботы (до 20 тыс. рублей ежемесячно), платная медицина забирает ещё до 20% бюджета.

Ранее стало известно, что уход за пожилыми родителями снижает продуктивность россиян на 60%.

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