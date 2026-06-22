Названа неочевидная причина падения продуктивности россиян на работе

К 2026 году доля граждан старшего трудоспособного возраста в структуре населения России превысила 25%. На этом фоне растет нагрузка на так называемое поколение сэндвича — людей в возрасте от 35 до 55 лет, которые одновременно воспитывают детей и помогают пожилым родителям. Их продуктивность на работе может снижаться на 40–60% из-за ухода за пожилыми родственниками. К такому выводу пришли авторы доклада АО «ИнтерПенсионер» (есть у «Газеты.Ru»).

«Отсутствие доступных сервисов удаленного мониторинга и координации ухода приводит к скрытым потерям для работодателей. В частности, речь идет о презентизме — ситуации, когда сотрудник находится на рабочем месте, но регулярно отвлекается на решение вопросов, связанных с родственниками. В таких случаях продуктивность может снижаться на 40–60%. Кроме того, компании сталкиваются с ростом числа отгулов, опозданий и внеплановых отпусков. В отдельных случаях сотрудники вынуждены менять работу или увольняться, чтобы самостоятельно ухаживать за пожилыми членами семьи», — говорится в докладе.

По оценкам АО «ИнтерПенсионер», совокупный ущерб крупного российского бизнеса от снижения продуктивности сотрудников, вовлеченных в несистемный уход за престарелыми родственниками, превышает десятки миллиардов рублей ежегодно.

Авторы исследования также обратили внимание на нагрузку на региональные бюджеты. По их мнению, отсутствие систем цифрового мониторинга приводит к тому, что ухудшение состояния одиноко проживающих пенсионеров часто выявляется слишком поздно, когда уже требуется вызов скорой помощи и госпитализация.

В результате расходы на экстренную медицинскую помощь оказываются значительно выше затрат на постоянный дистанционный контроль состояния пожилых людей с помощью цифровых сервисов, считают авторы. По мнению экспертов, развитие технологий для старшего поколения может стать одним из ключевых направлений серебряной экономики (рынок товаров и услуг для людей старшего возраста, обычно 50+ или 60+ лет. Туда входят медицина, уход, лекарства, санатории, туризм, образование, финансы, страхование, жилье, технологии для здоровья, сервисы помощи дома, досуг.в ближайшие годы — «Газета.Ru») в ближайшие годы.

Ранее стало известно, сколько россиян финансово помогают пожилым родственникам.