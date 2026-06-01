Стало известно, сколько стоит уход за пожилыми родственниками

Уход за пожилым родителем обходится российской семье в среднем от 20 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц. Цена зависит от региона: от 45–55 тыс. рублей в Москве до 20–25 тыс. рублей в сельской местности. Об этом говорится в исследовании социологов АО «ИнтерПенсионер», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

По данным социологов, с учетом вынужденной потери дохода из-за сокращения рабочего времени общие потери семьи составляют от 35 тыс. до 120 тыс. рублей ежемесячно. Крупнейшей статьей расходов стали медикаменты — на них уходит до 35-40% всего бюджета заботы (до 20 тыс. рублей ежемесячно), отметили социологи. По их данным, платная медицина забирает еще до 20% бюджета. В 62% семей все расходы на уход тащит только один ребенок (чаще всего дочь), уточнили социологи. Нагрузка разделяется между родственниками лишь в 28% случаев, уточнили социологи.

19% опрошенных социологами (практически каждая пятая семья) признались, что берут кредиты для оплаты ухода. Средняя сумма долга составляет от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. 37% ухаживающих перешли на неполную занятость, а 14% (в основном женщины 40–50 лет) полностью бросили работу, потеряв до 75 тыс. рублей ежемесячного дохода, уточнили социологи. Стресс и нехватка денег приводят к тому, что 43% ухаживающих экономят на собственном здоровье, откладывая визиты к врачу и покупку лекарств для себя, подчеркнули социологи.

«Когда на плечи человека ложится финансовое бремя в 50 тыс. рублей в месяц, а в 62% случаев он несет его в одиночку — психика не выдерживает. Ухаживающие живут в состоянии хронического стресса. Ситуация, когда каждая пятая семья вынуждена брать кредиты, чтобы просто купить родителю лекарства и подгузники, порождает глубочайший внутренний кризис. Человек жертвует своей карьерой, будущей пенсией и собственным здоровьем, испытывая при этом ложное чувство вины», — отметил практикующий психолог, эксперт онлайн-школы «Цифровой попечитель» Дмитрий Перов.

