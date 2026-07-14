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Общество

Врач ответила, почему люди грызут ногти и рвут на себе волосы

Врач Калюжная: стресс заставляет грызть ногти и рвать на себе волосы
Galileo30/Shutterstock/FOTODOM

Стресс может провоцировать у людей вредные привычки, например, желание грызть ногти до крови или выдирать волосы. Об этом aif.ru рассказала психиатр-нарколог Марина Калюжная.

По ее словам, так мозг пытается снизить напряжение через доступный способ. Психиатр подчеркнула, что тревожность людей растет на фоне информационной нагрузки, которая увеличивается, в том числе, из-за гаджетов и чтения новостей.

«Нервная система так устроена, что реагирует на это как на хищника за углом. Только вот опасность абстрактная и от «зверя» никуда не убежать. Но напряжение сбросить надо, и тогда мозг перенаправляет внимание на что-то простое, телесное, например, выдирание волос, накручивание нити на палец, постукивание по столу — попытку занять свои руки и тело, пока голова перегружена», — пояснила Калюжная.

В случае, если подобные привычки перерастают в зависимость и мешают жить, эксперт посоветовала обратиться к специалисту.

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина до этого говорила, что привычка грызть ногти зачастую обостряется на фоне повышенного стресса, эмоционального напряжения и тревоги. Такое поведение становится способом саморегуляции.

Ранее стоматолог назвал «безобидную» привычку, ведущую к разрушению зубов.

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