Врач ответила, почему люди грызут ногти и рвут на себе волосы

Стресс может провоцировать у людей вредные привычки, например, желание грызть ногти до крови или выдирать волосы. Об этом aif.ru рассказала психиатр-нарколог Марина Калюжная.
По ее словам, так мозг пытается снизить напряжение через доступный способ. Психиатр подчеркнула, что тревожность людей растет на фоне информационной нагрузки, которая увеличивается, в том числе, из-за гаджетов и чтения новостей.
«Нервная система так устроена, что реагирует на это как на хищника за углом. Только вот опасность абстрактная и от «зверя» никуда не убежать. Но напряжение сбросить надо, и тогда мозг перенаправляет внимание на что-то простое, телесное, например, выдирание волос, накручивание нити на палец, постукивание по столу — попытку занять свои руки и тело, пока голова перегружена», — пояснила Калюжная.
В случае, если подобные привычки перерастают в зависимость и мешают жить, эксперт посоветовала обратиться к специалисту.
Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина до этого говорила, что привычка грызть ногти зачастую обостряется на фоне повышенного стресса, эмоционального напряжения и тревоги. Такое поведение становится способом саморегуляции.
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