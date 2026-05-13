Психотерапевт объяснила, почему появляется привычка грызть ногти

Привычка грызть ногти зачастую обостряется на фоне повышенного стресса, эмоционального напряжения и тревоги. Такое поведение становится способом саморегуляции. Об этом газете «Известия» рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

Эксперт объяснила, что в тревожных ситуациях в организме активируется симпатическая нервная система и повышается уровень адреналина. При этом мозг ищет способы, которые помогут снизить внутреннее напряжение. Привычка грызть ногти выступает в качестве механизма самопомощи, поскольку благодаря сенсорной стимуляции снижает уровень кортизола, являющегося гормоном стресса.

По словам врача, во время такого действия в головном мозге активируются миндалины, которые отвечают за страх и тревогу. Повторяющиеся действия способствуют выбросу дофамина, формирующего чувство кратковременного облегчения. В итоге организм оказывается в замкнутом круге: тревога провоцирует импульсивное действие, оно приносит облегчение, а мозг начинает воспринимать такой способ как эффективный.

Однако причиной этой привычки не всегда становится стресс. Специалист отметила, что другими возможными факторами могут быть скука, закрепившиеся с детства поведенческие паттерны, стоматологические особенности, а также нехватка железа или цинка.

«Если привычка выражена интенсивно и человек не может ее контролировать, это может быть связано с обсессивно-компульсивным расстройством, тревожными состояниями, синдромом дефицита внимания или депрессией. Сама по себе онихофагия не считается отдельным заболеванием, но требует внимания как диагностический сигнал», — добавила она.

При этом психотерапевт предупредила, что регулярное повреждение ногтевой пластины и кожи вокруг нее может вызвать воспаления, бактериальные инфекции, деформацию и повысить риск стоматологических проблем.

До этого врачи говорили, что продукты, которые содержат в себе витамины группы B, A и цинк, помогут поддерживать здоровье ногтей и кожи рук. По их словам, для того чтобы избавиться от ломкости и тусклости ногтей, в рацион следует включать морскую рыбу и брокколи.

Ранее врач рассказал, почему вредно мыть руки горячей или холодной водой.

 
