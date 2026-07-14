Названы лучшие продукты, которые избавят от запоров и улучшат работу кишечника

Ржаной хлеб и чернослив помогут улучшить работу кишечника и справиться с запорами. Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева.

По ее словам, в таком хлебе содержатся нерастворимые пищевые волокна, а также важные растворимые волокна, которые способствуют лучшему транзиту пищевых масс по кишечнику. Опорожнению кишечника также способствуют минеральная вода с магнием и киви. Кроме того, пользу приносит растворимая клетчатка из семян подорожника (псиллиум).

«Также при хронических запорах помогают свекла, тушеная морковь, овощные рагу, тушеная капуста, свежие сливы, абрикосы. Все эти продукты богаты пищевыми волокнами и благотворно влияют на моторную функцию желудочно-кишечного тракта. Можно съедать утром на завтрак салат из огурцов и капусты с растительным маслом, например, как гарнир к омлету, и он тоже будет работать как мягкое слабительное средство», — добавила Солнцева.

Врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина до этого посоветовала людям, страдающим от запоров, обратить внимание на минеральную воду с высоким содержанием магния. По словам Лопатиной, магний способствует улучшению работы кишечника, поэтому правильно подобранная минеральная вода может стать полезным дополнением к рациону при склонности к запорам.

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