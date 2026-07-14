Врач объяснил, как узнать свой биологический возраст

Наиболее очевидный способ измерить свой возраст — это «посмотреть паспорт», однако, все люди стареют абсолютно по-разному. Об этом aif.ru рассказал врач‑гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.

По его словам, существуют определенные биологические маркеры, которые остаются неизменными на протяжении веков.

«За последние 100 лет возраст пубертата (вступления в период полового созревания) колеблется в районе 14–16 лет. У девочек менархе (первая менструация) начинается в эти сроки, а менопауза — в 50–51 год. И пока не видно, чтобы это сместилось», — заявил Новоселов.

Он отметил, что пока нет данных, которые могли бы указывать на то, что люди дольше становятся молодыми. Изменения во внешности могут быть связаны с питанием и фитнесом, а не с продлением молодости.

Эксперт также добавил, что популярный метод определения биологического возраста с помощью анализов крови часто вводит в заблуждение, поскольку показатели клинического анализа крови в течение жизни, как правило, не изменяются.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко до этого предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности.

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