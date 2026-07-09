Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Врач назвала напиток для борьбы с запорами

Врач Лопатина: минеральная вода с 850 мг магния может облегчить запор
gbbot/Shutterstock/FOTODOM

Врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина посоветовала людям, страдающим от запоров, обратить внимание на минеральную воду с высоким содержанием магния. Об этом специалист рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Лопатиной, магний способствует улучшению работы кишечника, поэтому правильно подобранная минеральная вода может стать полезным дополнением к рациону при склонности к запорам.

При этом врач подчеркнула, что лечебным эффектом обладает не любая минеральная вода. При выборе напитка необходимо внимательно изучить состав и содержание магния. Как отметила специалист, в некоторых бутылках содержится около 600 миллиграммов магния, тогда как в других – от 850 до 1200 миллиграммов. При запорах она рекомендует отдавать предпочтение второму варианту.

Медики напоминают, что запоры могут быть связаны с недостатком жидкости, дефицитом пищевых волокон, малоподвижным образом жизни или различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Если проблема сохраняется длительное время или сопровождается болью, кровью в стуле, потерей веса или другими тревожными симптомами, необходимо обратиться к врачу для выяснения причины и подбора лечения.

Ранее врач назвал два «полезных» продукта, от которых нужно отказаться при запоре.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!