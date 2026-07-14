Стало известно, как в РФ ввезли предназначенные для атаки в Подмосковье дроны

ФСБ: FPV-дроны для атаки на предприятие ВПК везли через Словакию и Польшу

FPV-дроны для атаки по подмосковному предприятию ВПК ввезли через Словакию и Польшу. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Отмечается, что ввезти дроны на территорию РФ помогли европейские спецслужбы. Груз везли по маршруту: город Братислава (Словакия) – город Седльце (Республика Польша) – город Брест (Республика Беларусь) – Московская область.

В пресс-службе уточнили, что системы управления FPV-дронами были разработаны и сделаны в Канаде. Беспилотники получили «системы управления канадского производства, устойчивые к работе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ. — «Газета.Ru»)».

«Первичная настройка и сборка БПЛА перед отправкой на территорию России проводилась в г. Киеве», — говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье ввезли 35 FPV-дронов, устойчивых средствам РЭБ.

Новость дополняется.