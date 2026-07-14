В ФСБ заявили об использовании детей при подготовке атаки дронов в Подмосковье

СБУ привлекла детей к подготовке атаки FPV-дронов на предприятие ВПК в Подмосковье. Об этом сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, к выполнению отдельных поручений, связанных с подготовкой атаки, в частности к активации незаконно приобретенных SIM-карт для управления FPV-дронами, были привлечены несовершеннолетние в возрасте от 13 до 16 лет.

Утром 14 июля ФСБ заявила, что пресекла подготовку серии терактов против объектов военно-промышленного комплекса и офицеров Минобороны России. По данным ведомства, для атак планировалось использовать FPV-дроны со взрывчаткой, которые были ввезены в Московскую область под видом партии керамической плитки.

Непосредственным исполнителем готовившейся атаки стал гражданин РФ, ранее состоявший в этнической организованной преступной группе и отбывавший длительный срок за тяжкие преступления. В спецслужбе утверждают, что он был привлечен украинской стороной через контакты в запрещенной в России террористической организации.

По информации спецслужбы, подготовку атаки удалось сорвать благодаря заранее полученным разведданным. Как утверждают в спецслужбе, груз следовал через Словакию, Польшу и Белоруссию, после чего был размещен в арендованном ангаре неподалеку от предполагаемой цели. В ФСБ сообщили о задержании предполагаемого исполнителя, один из его пособников был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления. В Подмосковье доставили 35 FPV-дронов, оснащенных иностранными взрывчатыми веществами и устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы. Беспилотники хранились в арендованном ангаре рядом с предприятием, которое, по версии ФСБ, планировалось атаковать.

В ведомстве также заявили, что ангар арендовал гражданин России, которого завербовали за денежное вознаграждение. Мужчина оказал вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В ответном огне он был ликвидирован.

В спецслужбе сообщили, что исполнитель собрал и активировал беспилотники, а также обеспечил канал связи с зарубежными операторами. После запуска дронов все они были уничтожены бойцами спецподразделения ФСБ, сопровождавшими операцию по предотвращению атаки. По данным ведомства, исполнитель задержан и дает признательные показания, а безопасность предприятия, военнослужащих и гражданского населения была обеспечена.

Ранее ФСБ задержала исполнителей сорванных атак на военные аэродромы.