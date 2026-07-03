В Иркутской области ребенка унесло течением во время сплава

В Иркутской области четырехлетнего мальчика снесло течением во время массового сплава на рафтах. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Группа из 49 человек, среди них 23 ребенка, сплавлялась по реке Иркут в Шелеховском районе. Команда устроила привал на песчаном берегу острова. Во время отдыха 4-летнего мальчика унесло течением. Сейчас ребёнка ищут спасатели и волонтёры. В ближайшее время поиски могут быть приостановлены на ночное время», — говорится в посте.

По предварительным данным канала, группа приобрела сплав на рафтах с инструктором, длительность маршрута составляла девять часов, стоимость с одного человека может доходить до 10 тысяч рублей, уточняют журналисты. При этом часто к таким сплавам не допускаются дети до 10 лет, отмечает канал.

Накануне сообщалось, что в Тюмени после ссоры с девушкой утонул 22-летний юноша, который прыгнул в реку с моста Влюбленных, чтобы спасти ее. По данным следствия, 22 июня пара находилась на мосту через реку Туру и поссорилась. В ходе конфликта девушка спрыгнула в воду, и ее молодой человек бросился за ней, пытаясь оказать помощь. Тюменку удалось спасти, однако сам парень ушел под воду и пропал.

Ранее в Астраханской области мужчина ценой своей жизни спас троих тонущих детей.