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Общество

Туристка утонула во время экзамена по дайвингу в Аргентине

В Аргентине 23-летняя девушка утонула из-за паники на экзамене по дайвингу
Соцсети

В Аргентине инструктору предъявили обвинение после инцидента с туристкой во время экзамена по дайвингу, сообщает The Sun.

Несчастный случай произошел с 23-летней Софией Деврис. Девушка проходила сертификацию у побережья Пунта-Куэвас вместе с 26-летним Тьяго Науэлем Покови и еще шестью дайверами.

По версии следствия, из-за плохой видимости группа разделилась под водой, после чего София, оказавшись на глубине, начала паниковать и попыталась снять дыхательный аппарат. Ее напарник пытался помочь, однако погружение завершилось летальным исходом.

Прокуратура считает, что инструктор нарушил правила безопасности и не обеспечил должный контроль за группой. Расследование продолжается, следователи изъяли оборудование и опрашивают участников погружения.

Ранее пожилой мужчина утонул в море за 54 секунды, пытаясь спасти тонущую собаку.

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