Сколько ягод в день можно есть без вреда для здоровья, рассказал врач

Врач Белоусов: здоровый человек в день может есть не больше 300 г ягод

Для здорового взрослого человека безопасной нормой обычно считается около 150–300 граммов ягод в день. Это может быть порция клубники, малины, черники, смородины, вишни или смеси нескольких видов, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«При умеренном употреблении ягоды не представляют опасности, но большие объемы могут создавать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Особенно осторожными стоит быть с очень сладкими ягодами: виноградом, черешней, сладкими сортами клубники. Большая миска ягод за один прием может содержать значительное количество сахаров и вызвать резкий подъем глюкозы в крови», — отметил доктор.

У людей с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью или нарушением обмена веществ количество ягод лучше согласовывать с врачом, учитывая общий рацион и уровень сахара.

«Одна из самых частых проблем — вздутие живота, газообразование, урчание, боли и послабление стула. Причина заключается в большом количестве клетчатки, воды и природных сахаров, которые при избытке могут перегружать пищеварительную систему. Кроме того, фрукты и ягоды содержат натуральные сахара, но это не означает, что их можно есть без ограничений. Большая порция сладких продуктов может вызвать быстрый подъем глюкозы, особенно у людей с нарушением углеводного обмена. У некоторых людей большое количество определенных ягод может провоцировать зуд, высыпания, отеки или неприятные ощущения в полости рта. Особенно осторожными следует быть тем, у кого уже есть склонность к пищевой аллергии», — заключил доктор.

Ранее врач объяснила, как избежать расстройства ЖКТ из-за клубники и черешни.