Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Общество

ФСБ уничтожила все дроны, предназначенные для атаки по предприятию ВПК под Москвой

ФСБ: все дроны уничтожили после их запуска по подмосковному предприятию ВПК

Сотрудники спецподразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ уничтожили все FPV-дроны после их запуска по подмосковному предприятию ВПК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ходе операции по срыву попытки атаки безопасность предприятия, гражданских лиц и военнослужащих была гарантирована.

По информации ФСБ, украинский рэпер и блогер Альберт Васильев, известный под псевдонимом Киевстонер, был одним из организаторов теракта в Подмосковье.

Утром 14 июля ФСБ заявила, что пресекла подготовку серии терактов против объектов военно-промышленного комплекса и офицеров Минобороны России. По данным ведомства, для атак планировалось использовать FPV-дроны со взрывчаткой, которые были ввезены в Московскую область под видом партии керамической плитки. Как утверждают в спецслужбе, груз следовал через Словакию, Польшу и Белоруссию, после чего был размещен в арендованном ангаре неподалеку от предполагаемой цели. В ФСБ сообщили о задержании предполагаемого исполнителя, один из его пособников был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления.

Ранее ФСБ предотвратила два теракта против офицеров МО РФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 14 июля. Новые правила торговли на маркетплейсах, ответственность за дипфейки и ливни из-за супертайфуна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!