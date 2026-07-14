ФСБ уничтожила все дроны, предназначенные для атаки по предприятию ВПК под Москвой

ФСБ: все дроны уничтожили после их запуска по подмосковному предприятию ВПК

Сотрудники спецподразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ уничтожили все FPV-дроны после их запуска по подмосковному предприятию ВПК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ходе операции по срыву попытки атаки безопасность предприятия, гражданских лиц и военнослужащих была гарантирована.

По информации ФСБ, украинский рэпер и блогер Альберт Васильев, известный под псевдонимом Киевстонер, был одним из организаторов теракта в Подмосковье.

Утром 14 июля ФСБ заявила, что пресекла подготовку серии терактов против объектов военно-промышленного комплекса и офицеров Минобороны России. По данным ведомства, для атак планировалось использовать FPV-дроны со взрывчаткой, которые были ввезены в Московскую область под видом партии керамической плитки. Как утверждают в спецслужбе, груз следовал через Словакию, Польшу и Белоруссию, после чего был размещен в арендованном ангаре неподалеку от предполагаемой цели. В ФСБ сообщили о задержании предполагаемого исполнителя, один из его пособников был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления.

Ранее ФСБ предотвратила два теракта против офицеров МО РФ.