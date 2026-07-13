ФСБ задержала исполнителей сорванных атак на военные аэродромы

Сотрудники ФСБ задержали исполнителей и пособников, подозреваемых в подготовке атак на российские военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

По информации спецслужбы, подозреваемые участвовали в подготовке масштабной атаки для украинских спецслужб с использованием FPV-дронов. Целями должны были стать военные аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области.

Как сообщили в ФСБ, FPV-дроны были доставлены в Брянскую область с помощью беспилотников и аэростатов. Затем, по версии ведомства, агенты Киева перевозили их к военным аэродромам на автомобилях с бытовой техникой, после чего в гаражах готовили беспилотники к применению. В спецслужбе отметили, что предотвратить атаку удалось благодаря информации, полученной заблаговременно.

ФСБ напомнила, что российское законодательство предусматривает освобождение от уголовной ответственности для лица, участвовавшего в подготовке теракта, если оно своевременно предупредило органы власти или иным способом способствовало предотвращению преступления, при условии отсутствия в его действиях иного состава преступления. Кроме того, в ведомстве указали, что добровольный и окончательный отказ от доведения преступления до конца также исключает уголовную ответственность в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом РФ.

Ранее сообщалось о том, что ФСБ сорвала теракты против офицеров Минобороны, среди которых были роман с куратором и использование дрона в подъезде.