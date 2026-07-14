Синоптик пообещала Москве теплую, но дождливую погоду

Во вторник, 15 июля, в Москве ожидается теплая погода с дождями, температура воздуха днем поднимется до плюс 25°C. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По прогнозу синоптика, в ночные часы в столице пройдет небольшой дождь, а днем ожидаются кратковременные осадки. За сутки может выпасть до 10 миллиметров осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха в Москве составит от +16 до +18°C, по области — от +13 до +18°C. Днем в столице воздух прогреется до +23–25°C, в Подмосковье — до +20–25°C.

До этого синоптик Александр Шувалов сообщил, что на этой неделе Приморский и Хабаровский края и Сахалин ожидают дожди из-за супертайфуна «Бави». В некоторых районах Приморского края за сутки может выпасть до 120-140 мм осадков. А на территории от Хабаровска до Охотска возможны подтопления.

Ранее град повредил самолет и сорвал рейс в российском регионе.