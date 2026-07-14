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Общество

Москвичей предупредили о грозе при +26°C во вторник

Гидрометцентр сообщил, что во вторник в Москве возможна гроза и до +26°C
Владимир Вяткин/РИА Новости

Во вторник, 14 июля, температура в Москве поднимется до +26°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей столицы ждет облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, а местами — гроза. Температура будет колебаться в диапазоне от +24...26°C. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба, а ветер в 6-11 м/с будет дуть с севера. Во время грозы его порывы могут увеличиться до 15 м/с. В ночь на среду температура понизится до +15...17°C, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 м/с, в Подмосковье могут выпасть небольшие осадки, а давление вырастет до 746 мм ртутного столба.

До этого синоптик Александр Шувалов сообщил, что на этой неделе Приморский и Хабаровский края и Сахалин ожидают дожди из-за супертайфуна «Бави». В некоторых районах Приморского края за сутки может выпасть до 120-140 мм осадков. А на территории от Хабаровска до Охотска возможны подтопления.

Ранее град повредил самолет и сорвал рейс в российском регионе.

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