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Общество

Россиянам объяснили, как часто нужна диспансеризация

Глава ФФОМС Баланин: частота прохождения диспансеризации зависит от возраста
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Частота прохождения диспансеризации зависит от возраста, заявил РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медстрахования (ФФОМС) Илья Баланин.

Он уточнил, что с 18 до 39 лет обследоваться нужно раз в три года, а с 40 лет — каждый год.

Глава фонда отметил, что цель диспансеризации заключается в выявлении имеющихся болезней, оценке общего состояния здоровья и обнаружении факторов риска развития заболеваний.

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«Многие серьезные заболевания долгое время не дают явных симптомов, но их раннее выявление значительно повышает шансы на успешное лечение и профилактику осложнений», — сказал Баланин.

В качестве примера он привел сердечно-сосудистые заболевания, диабет и онкологические патологии.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что с начала года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 52 млн россиян. Работающие граждане имеют право взять оплачиваемый отгул для прохождения диспансеризации: до 40-летнего возраста — один день раз в три года, потом— по дню в год. Для граждан предпенсионного возраста предусмотрено ежегодное двухдневное обследование.

Ранее в России ввели новые правила записи к врачу в поликлинике.

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