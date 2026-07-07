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Общество

В России ввели новые правила записи к врачу в поликлинике

В России с июля начали действовать новые правила записи на прием в поликлинику
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В российских медицинских учреждениях начали действовать новые правила организации приема пациентов. Об этом пишет «Царьград».

Переход к автоматизированной системе управления направлен на снижение нагрузки на регистратуры и оптимизацию потоков обращений с помощью онлайн-сервисов и алгоритмов.

Если у пациента нет свободных временных слотов к нужному врачу, он может оставить заявку в электронном листе ожидания. Система в автоматическом режиме отслеживает отмены и открывающиеся временные окна, бронирует подходящее время и уведомляет пользователя через личный кабинет на портале «Госуслуги». Это позволяет избежать ручного поиска и телефонных очередей.

Запись к врачам узкого профиля (таким как кардиологи, неврологи и эндокринологи) через интернет и терминалы ограничена. Теперь необходимо сначала обратиться к терапевту или врачу общей практики, который после осмотра решает, нужно ли направление к специалисту. Терапевт становится ключевым звеном в этой цепочке.

Регистратуры теперь не занимаются массовой плановой записью. Их основная задача — помощь в экстренных ситуациях, а также консультирование пожилых людей и тех, кто не использует цифровые технологии. Постепенно вся плановая запись будет осуществляться онлайн через портал «Госуслуги», региональные медицинские информационные системы и электронные терминалы в поликлиниках. Регистратор теперь выполняет функции навигатора.

Некоторые справки и выписки можно получить через личный кабинет на «Госуслугах» без необходимости посещения медицинского учреждения. К ним относятся выписки из амбулаторной карты, информация о прививках, заключения для занятий спортом и справки об отсутствии контактов с инфекционными больными.

Кроме того, в ряде поликлиник введено временное зонирование приемов. Утренние часы (с 8:00) предназначены для пациентов с острыми симптомами: высокой температурой, сильной болью или внезапным ухудшением состояния. Дневное и вечернее время отведено для плановых визитов по записи, диспансеризации и наблюдения за хроническими больными. Это разделение помогает улучшить качество обслуживания каждой категории пациентов.

Ранее сообщалось, что россиян хотят уведомлять о необходимости визита к врачу через «Госуслуги».

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