Стало известно, сколько россиян успели пройти диспансеризацию с начала года

Диспансеризацию и профилактические осмотры за первую половину 2026 года прошли 52 млн россиян. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте правительства.

По словам Голиковой, профилактические осмотры позволяют своевременно выявлять заболевания и оказывать необходимую медицинскую помощь.

Вице-премьер напомнила, что всеобщая диспансеризация проводится в рамках принятой президентом РФ Владимиром Путиным в конце прошлого года стратегии по сохранению населения, укреплению здоровья нации и повышению ожидаемой продолжительности жизни.

Одним из ключевых направлений этой работы Голикова назвала борьбу с причинами болезней и повышение мотивации к ведению здорового образа жизни, в первую очередь среди молодых и трудоспособных россиян. По ее словам, в этом национальном проекте в сфере здравоохранения в полной мере участвуют и новые российские регионы.

В рамках этой программы работающие россияне имеют право взять оплачиваемый отгул для прохождения диспансеризации: до 40-летнего возраста — на один день раз в три года, потом — по дню в год. Для граждан предпенсионного возраста предусмотрено ежегодное двухдневное обследование.

Ранее доктор Мясников раскритиковал новые методы диспансеризации.