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Общество

Названо «любимое время» мошенников для звонков россиянам

МТС: мошенники чаще всего звонят россиянам по вторникам и средам после обеда
Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего мошенники звонят россиянам после обеда по вторникам и средам, заявили РИА Новости в сервисе «МТС Защитник».

Там отметили, что в районе 15:00 граждане чаще всего заняты, поэтому не ожидают звонков. Злоумышленники этим пользуются.

По данным сервиса, в первом полугодии мошенники чаще всего звонили людям 35-44 лет. У 20% из них есть дети.

«Не сообщайте личные данные, коды из СМС и не переходите по потенциально опасным ссылкам. При подозрительном звонке немедленно прекратите разговор», — посоветовали в сервисе тем, кто ответил на звонок злоумышленников.

До этого в МВД предупредили, что мошенники начали реализовывать схемы с возможностью бесконтактного внесения средств по QR-кодам. Они пытаются убедить россиян зачислить деньги на «дропперские» карты с помощью банкоматов. После этого средства «распыляются» по счетам мошенников или обналичиваются в регионах, отличных от места проживания жертвы.

Ранее сообщалось, что экс-генконсул РФ в Монголии отдал мошенникам почти 30 млн руб.

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