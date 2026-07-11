СМИ: бывший генконсул РФ в Монголии отдал мошенникам почти 30 млн рублей

Бывший генконсул РФ в Монголии 77-летний Иван Мостыка и его супруга отдали мошенникам 27 млн рублей. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным журналистов, сначала женщине пришло сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах». После этого с ней связались якобы сотрудники «казначейства» и заявили, что от имени пенсионерки оформлена доверенность на «иностранного агента». Позже к обману подключился соучастник под видом следователя ФСБ.

«Для соблюдения секретности преступники перевели общение в приложение Gem Space. Там супругам предложили «проверить происхождение» накоплений через казначейство. Пенсионеры собрали в сумку более 4 млн рублей, а также несколько сотен тысяч долларов и евро», — говорится в посте.

Уточняется, что деньги Мостыка с женой передали мошенникам Прудовом проезде. На встречу пришла женщина, представившаяся «фельдъегерем казначейства». Она назвала заранее оговоренный пароль «красная роза», после этого пенсионеры отдали неизвестной сумку с деньгами, выяснил РЕН ТВ.

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