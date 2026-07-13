Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Россиян предупредили о мошеннической схеме с внесением средств по QR-кодам

МВД: мошенники внедряют в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали реализовывать схемы с возможностью бесконтактного внесения средств по QR-кодам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

«Жертве на техническое устройство в мессенджер направляется «скриншот» или непосредственно QR-код, позволяющий в банкоматах идентифицировать клиента и зачислить на счет денежные средства», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД добавили, что злоумышленники пытаются убедить россиян зачислить свои средства на «дропперские» карты с помощью банкоматов. После этого деньги «распыляются» по счетам мошенников или обналичиваются в регионах, отличных от места проживания жертвы, уточнили в ведомстве.

10 июля в МВД сообщили, что мошенники вовлекают россиян в дропперство, обещая легкий заработок в социальных сетях и мессенджерах. Злоумышленники предлагают сдать в аренду банковскую карту, которую позже используют для «ошибочных переводов» и просьб вернуть деньги. Кроме этого, мошенники предлагают доплату за привлечение друзей.

Ранее россиянам назвали признаки, по которым банки выявляют мошенников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дружба без ссор и конфликтов — плохой знак. Почему полезно ругаться и как сохранить отношения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!