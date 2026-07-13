Россиян предупредили о мошеннической схеме с внесением средств по QR-кодам

МВД: мошенники внедряют в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду

Мошенники начали реализовывать схемы с возможностью бесконтактного внесения средств по QR-кодам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

«Жертве на техническое устройство в мессенджер направляется «скриншот» или непосредственно QR-код, позволяющий в банкоматах идентифицировать клиента и зачислить на счет денежные средства», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД добавили, что злоумышленники пытаются убедить россиян зачислить свои средства на «дропперские» карты с помощью банкоматов. После этого деньги «распыляются» по счетам мошенников или обналичиваются в регионах, отличных от места проживания жертвы, уточнили в ведомстве.

10 июля в МВД сообщили, что мошенники вовлекают россиян в дропперство, обещая легкий заработок в социальных сетях и мессенджерах. Злоумышленники предлагают сдать в аренду банковскую карту, которую позже используют для «ошибочных переводов» и просьб вернуть деньги. Кроме этого, мошенники предлагают доплату за привлечение друзей.

Ранее россиянам назвали признаки, по которым банки выявляют мошенников.