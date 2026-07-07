Россиянам рассказали, когда можно будет легально поработать на час меньше

Следующая короткая рабочая неделя будет у россиян в ноябре, сообщил РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.

Парламентарий напомнил, что в этом месяце граждане будут трудиться меньше из-за Дня народного единства.

«3 ноября станет предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня будет уменьшена на один час», — заключил Гибатдинов.

«Газета.Ru»

День народного единства ежегодно отмечают в России 4 ноября. Он приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов и окончанию Смутного времени. Праздник призван возродить историческую память о событиях 1612 года и подчеркнуть важность единства народа.

В этот день представители руководства страны и регионов возлагают цветы к памятникам Минину и Пожарскому и проводят торжественные собрания и награждения за заслуги перед Отечеством. Кроме того, в РФ организуются концерты, выставки, фестивали и исторические реконструкции, направленные на укрепление межнационального согласия и патриотизма.

Ранее у россиян началось самое длинное рабочее лето за три года.