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Российские туристы застряли в Китае из-за супертайфуна

В Китае сотни туристов из России застряли из-за тайфуна «Бави»
teal sun/Shutterstock/FOTODOM

Сотни российских туристов застряли в Китае из-за приближающегося супертайфуна «Бави». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам россиянки Анны, 11 июля она летела на Филиппины с 10-часовой пересадкой в Шанхае. Во время прогулки по городу девушка получила сообщение об отмене рейса в Манилу. Вернувшись в аэропорт Пудун, туристка выяснила, что все рейсы отменили в связи с надвигающимся тайфуном.

По данным «Осторожно, новости», россиян, летевших на Филиппины и в Таиланд, разместили в отелях на время ожидания рейсов.

Как сообщило агентство Reuters, из-за тайфуна в Китае эвакуировали около 2 млн человек, большинство из них — в провинции Чжэцзян. Кроме того, была приостановлена работа двух железнодорожных вокзалов и отменено более 300 рейсов.

До этого Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухами Китая, а также местные власти Чжэцзяна и Фуцзяни повысили уровень экстренного реагирования на тайфун «Бави» с третьего до второго. Скорость ветра в районе города Тайчжоу составила 40 м/с.

Ранее в Китае наводнение унесло из зоопарка животных.

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