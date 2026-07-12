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Из-за тайфуна «Бави» в Китае эвакуировали почти 2,5 млн жителей

SCMP: в Китае тайфун «Бави» привел к эвакуации 2,4 млн человек
Go Nakamura/Reuters

В Китае эвакуировали до 2,4 млн человек в связи с приходом тайфуна «Бави». Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, стихия принесла с собой в городском округе Вэньчжоу. Порывы ветра вблизи эпицентра шторма достигали 117 километров в час. Сильные ливни прошли в ряде районов юга и страны.

Как уточняет SCMP, из-за непогоды могли отменить примерно 2,8 тыс. авиарейсов во всех воздушных гаванях Китая. В частности, шанхайский международный аэропорт Пудун и шанхайский международный аэропорт Хунцяо готовились отменить свыше 650 рейсов. Кроме того, в международном аэропорту Ханчжоу-Сяошань 12 июля отменили 296 рейсов.

Накануне Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухами Китая, а также местные власти Чжэцзяна и Фуцзяни повысили уровень экстренного реагирования на тайфун «Бави» с третьего до второго. Тогда сообщалось, что стихия уже прошла по южной части японского острова Сакисима и промчался мимо северного Тайваня.

Ранее в Китае наводнение унесло из зоопарка животных.

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