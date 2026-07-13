В Нижнем Новгороде на набережной заметили людей без одежды

В Нижнем Новгороде местные жители пожаловались на людей без одежды, разгуливающих по пляжу. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, мужчин и женщин, которые решили позагорать без одежды, видели на набережной Гребного канала.

Такая ситуация не нравится другим отдыхающим, которые приходят на пляж с детьми. Голых людей просят прикрываться и не подходить к воде, но нередко это приводит к конфликтам.

«Иногда дело доходит до ругани с попытками выяснить отношения на кулаках», – сообщается в публикации.

По данным издания, некоторые местные жители уже жаловались на любителей отдыха без одежды в полицию. В этом году в подобные конфликты сотрудники правоохранительных органов якобы еще не вмешивалась.

До этого в лесах Петербурга и Ленобласти стали замечать мужчин без одежды. По данным СМИ, с наступлением теплого времени года петербуржцы стали не только ходить по лесам без одежды, но и фотографироваться в таком виде. Позже эти фото они публиковали в тематических чатах.

Ранее Милонов высказался о мужчинах, гуляющих голыми в лесах Ленобласти.