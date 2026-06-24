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Общество

Милонов высказался о мужчинах, гуляющих голыми в лесах Ленобласти

Депутат Милонов: голые мужчины в лесу нуждаются в психиатрической помощи
Владимир Федоренко/РИА Новости

Мужчин, гуляющих голыми по лесам в Ленобласти, нужно обследовать. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с «Лентой.ру».

«Мужчинами я бы таких людей не называл, поскольку это, безусловно, некие извращенцы. Человек, который так делает, непонятно, чем может дальше заняться. Может, он будет [голым] в плаще разгуливать и распахивать его перед людьми. Я бы сказал, что делиться этими результатами — это показывать свою девиантную психику», — сказал он.

По словам парламентария, такие люди нуждаются в срочной психиатрической помощи.

До этого Telegram-канал «Mash на Мойке» писал, что в Петербурге и Ленобласти мужчины без одежды разгуливают по лесам. По данным канала, с наступлением теплого времени года мужчины стали приходить в леса регионов голыми. Там они фотографируются и распространяют кадры в тематических чатах.

По словам самих авторов публикаций, одной из основных причин такого поведения является стремление «слиться с природой». При этом некоторые готовы выходить на улицу без одежды и зимой.

Ранее в Подольске голый мужчина пробрался в чужую квартиру и устроился в постели со спящими детьми.

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