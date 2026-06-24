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Общество

Российские мужчины разгуливают голыми в лесах Петербурга и Ленобласти

Mash: мужчины массово гуляют без одежды в лесах Петербурга и Ленобласти
Shutterstock/Lena_Sokolova

В Петербурге и Ленобласти мужчины без одежды разгуливают по лесам. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным канала, с наступлением теплого времени года мужчины стали приходить в леса регионов голыми. Там они фотографируются и распространяют кадры в тематических чатах.

По словам самих авторов публикаций, одной из основных причин такого поведения является стремление «слиться с природой». При этом некоторые готовы выходить на улицу без одежды и зимой.

До этого в Петербурге поймали голого 22-летнего юношу, который набросился на машину. В момент, когда таксист завершил поездку, а пассажир покинул салон, россиянин запрыгнул на капот и ударил по лобовому стеклу. Водитель вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Выяснилось, что агрессор находился под действием наркотиков. Чтобы его задержать, пришлось применить силу. В результате он попал в полицию.

Ранее в Подольске голый мужчина пробрался в чужую квартиру и устроился в постели со спящими детьми.

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