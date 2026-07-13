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Общество

На востоке Москвы загорелась больница

Людей эвакуируют из здания больницы на востоке Москвы из-за пожара
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Эвакуация людей проводится из здания больницы на Фортунатовской улице на востоке Москвы из-за пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В публикации отмечается, что по предварительной информации, пожар площадью 2 квадратных метра произошел в больнице по адресу: Фортунатовская улица, д. 1, к. 1. По этому адресу находится ГКБ им. Ф. И. Иноземцева.

В оперативных службах добавили, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

До этого сообщалось о взрыве в жилом доме в Нагорном районе Москвы. В огне оказались заблокированы люди. Приехавшие на вызов пожарные эвакуировали 11 человек, в их числе ребенок. По данным Life.ru, в двухкомнатной квартире хранили пиротехнику, она сдетонировала и вызвала пожар. Огонь уничтожил всю квартиру, где располагался очаг возгорания.

Накануне пожар произошел в торговом центре «ТераБит» в Красногорске. Из горящего здания эвакуировали порядка 340 человек. Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в ТЦ «Семеновский пассаж» в Москве.

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