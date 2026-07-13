Минпросвещения опровергло разработку рекомендаций о цветах детской одежды

Минпросвещения не разрабатывало рекомендации о цветах детской одежды и сладостей

Минпросвещения России не разрабатывает рекомендации по выбору сладостей и цвета одежды для детей. Об этом сообщается в официальном комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

В опровержении говорится, что в рамках министерства не прорабатывались и не утверждались документы с советами по конкретным товарам или цветовой гамме, поскольку это не соответствует профилю его деятельности.

В пресс-релизе подчеркивается, что Минпросвещения занимается вопросами социализации, патриотического воспитания и создания безопасной среды в школах, а темы здорового питания и внешнего вида детей курируются другими, более узкопрофильными ведомствами.

В министерстве отметили, что появившиеся в СМИ публикации о разработке рекомендаций по выбору еды и одежды для детей «не соответствуют действительности и/или являются некорректной интерпретацией». Пресс-служба ведомства призвала авторов материалов проверять информацию перед ее обнародованием и при необходимости обращаться за верификацией.

Сегодня РИА Новости опубликовало письмо Минпросвещения с критикой в адрес так называемых «бежевых мам», которые следуют концепции избегания ярких цветов вокруг ребенка во время его взросления.

Ранее психолог встала на защиту «бежевых мам».