Россиянам объяснили опасность «бежевых мам» для детей

Популярный тренд «бежевых мам», предполагающий отказ от ярких цветов в пользу нейтральной палитры, может негативно сказаться на развитии ребенка. Об этом говорится в письме Минпросвещения, с которым ознакомилось РИА Новости.

В документе отмечается, что младенцы начинают различать основные цвета уже с 20-го дня жизни, а устойчивое восприятие цветовых категорий формируется одновременно с развитием речи и когнитивных способностей. В ведомстве указали, что у детей, которые знакомятся с окружающим миром преимущественно по черно-белым изображениям, может сформироваться искаженное представление о реальных оттенках. В связи с этим в обучающих материалах особенно важна точная цветопередача.

В Минпросвещения напомнили, что в 2020-х годах получил распространение феномен «бежевых мам». Так называют женщин, придерживающихся минималистичного подхода и отдающих предпочтение нейтральным цветам, тогда как яркие оттенки они стараются свести к минимуму, опасаясь перегрузки нервной системы ребенка.

Ведомство отмечает, что такой подход, с одной стороны, противоречит необходимости развития цветовосприятия, которое тесно связано с речью и мышлением. Вместе с тем специалисты обращают внимание, что чрезмерное количество искусственно ярких цветов также может вызывать раздражение и снижать концентрацию внимания. В Минпросвещения подчеркнули, что сенсорное воспитание предполагает использование цвета как средства познания окружающего мира, а не источника чрезмерной визуальной стимуляции.

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