«Шум из ничего»: психолог — о критике «бежевых мам» чиновниками Минпросвещения

Популярный тренд «бежевых мам», предполагающий отказ от ярких цветов в пользу нейтральной палитры, может нанести психике ребенка ущерб только в том случае, если он живет в изоляции и не видит других людей. Об этом «Газете.Ru» рассказала детский психолог Наталья Наумова, отметив, что различные цвета важны для развития малышей.

«Тренд «бежевых мам» очень сильно критикуется. Родители из лучших побуждений хотели создать минимум раздражителей, но это неграмотно для психики ребенка. Если ребенок живет не только в замкнутом пространстве, созданном бежевой мамой, выходит на улицу и там видит зеленую травку, голубое небо, видит детей в разной одежде, то нанесен ущерб не будет. Если же ребенок закрыт на какой-то частной территории, не видит действительно никаких цветов, и только создается искусственная среда, то да, мы увидим депривацию. Немного, конечно, шум из ничего, потому что даже если ребенок будет жить в бежевой квартире, выходя на улицу, он будет разные цвета видеть, и это тоже будет благотворно на нем сказываться. Пользы в том, чтобы ребенка держать исключительно в бежевом цвете, нет, больше тут есть вреда. Но если ребенок ходит в детский сад, на прогулку, видит других людей и детей ,то все будет нивелировано и ущерба для психики быть не должно», — сказала она.

Наумова уточнила, что дети с помощью разных цветов познают свою эмоциональность и развивают свое эстетическое восприятие.

«Cенсорное развитие, то есть распознавание цветов, очень важно для ребенка. Он распознает, сравнивает цвета, анализирует, видит, какие какие-то оттенки — все это закладывает базу для развития мышления, памяти, внимания. Также ребенок смотрит на цвет и испытывает различные чувства, и таким образом он узнает больше про свою эмоциональность, это способ задать дополнительные какие-то вопросы родителям. Действительно, это важная составляющая, которая закладывает и мышление, стимулирует речь и эстетическое восприятие — какой-то цвет нравится, какой-то не нравится», — добавила она.

Психолог подчеркнула, что для ребенка одинаково вреден перегруз цветовыми раздражителями и их недополучение.

«Ребенок узнает, что травка зеленая, то есть сопоставлять все эти цвета — это действительно очень, очень полезно. Развивается наблюдательность, какой-то цвет больше привлекает, какой-то меньше. Если у нас слишком перегружен ребенок цветовой гаммой, излишне, то, может быть перегрузка нервной системы. И когда недополучает ребенок цветовых раздражителей тоже может быть обкрадывание, депривация, то есть недополучение материала для развития», — заключила она.

13 июля Минпросвещения сообщило, что тренд «бежевых мам» может негативно сказаться на развитии ребенка. В письме ведомства отмечается, что младенцы начинают различать основные цвета уже с 20-го дня жизни, а устойчивое восприятие цветовых категорий формируется одновременно с развитием речи и когнитивных способностей. Там указали, что у детей, которые знакомятся с окружающим миром преимущественно по черно-белым изображениям, может сформироваться искаженное представление о реальных оттенках. В связи с этим в обучающих материалах особенно важна точная цветопередача.

В Минпросвещения напомнили, что в 2020-х годах получил распространение феномен «бежевых мам». Так называют женщин, придерживающихся минималистичного подхода и отдающих предпочтение нейтральным цветам, тогда как яркие оттенки они стараются свести к минимуму, опасаясь перегрузки нервной системы ребенка. Ведомство утверждает, что такой подход, с одной стороны, противоречит необходимости развития цветовосприятия, которое тесно связано с речью и мышлением. Вместе с тем специалисты обращают внимание, что чрезмерное количество искусственно ярких цветов также может вызывать раздражение и снижать концентрацию внимания.

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