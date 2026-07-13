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Общество

Спасатели эвакуировали разбившегося в горах Кабардино-Балкарии альпиниста из Москвы

МЧС: завершены поисково-спасательные мероприятия в ущелье Адыл-Су
Артур Лебедев/РИА Новости

Специалисты завершили поисково-спасательные мероприятия в ущелье Адыл-Су в Кабардино-Балкарии, куда сорвались два туриста. Тело мужчины, получившего несовместимые с жизнью травмы, передали следователям, сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

«По состоянию на 18:25 мск поисково-спасательные в ущелье Адыл-Су завершены. Спасатели с применением коммерческого вертолета эвакуировали тело альпиниста и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Следственное управление Следственного комитет по республике проводит проверку по факту случившегося.

10 июля Mash писал, что двое туристов сорвались с пика МНР (Монгольской Народной Республики) в Кабардино-Балкарии. По словам журналистов, путешественники передвигались связкой. Один из них споткнулся и потащил за собой второго.

Пик МНР — потухший вулкан с тремя вершинами высотой 3810 метров. Он находится в горной системе Эльбруса.

Ранее российский альпинист остался без пальцев на руке из-за сбежавшего гида в Гималаях.

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