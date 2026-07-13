Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Синоптик рассказала, когда потеплеет в Москве

Синоптик Позднякова: теплая погода вернется в Москву в ближайшую пятницу
Станислав Красильников/РИА Новости

В Москве потеплеет уже в эту пятницу, 17 июля. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.

«Воздух прогреется до +25°C... +26°C в пятницу и субботу. Такой период теплой погоды продержится три-четыре дня, а затем город вновь накроет волна прохладной погоды», — сказала она.

По словам специалиста, в ближайшие дни в Москве не потеплеет до +30°C.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Москве с 15 июля отступит ненастная погода – на смену ей придет солнечная. Дожди уходят, однако и он подчеркнул, что сильной жары не ожидается.

По словам синоптика, циклон постепенно отступит к Уралу, Южному Уралу и Зауралью, а вслед за ним придет постепенное улучшение погодных условий. Хотя все-таки локальные дожди могут пройти завтра, 14 июля. Но уже со среды, 15 июля, установится солнечная погода, которая задержится минимум на три-четыре дня. Воздух в дневные часы прогреется до +20°C…+25°C, то есть жары не ожидается, заключил синоптик.

Ранее москвичам рассказали, ждать ли потепления на неделе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!