Синоптик рассказала, когда потеплеет в Москве

В Москве потеплеет уже в эту пятницу, 17 июля. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.

«Воздух прогреется до +25°C... +26°C в пятницу и субботу. Такой период теплой погоды продержится три-четыре дня, а затем город вновь накроет волна прохладной погоды», — сказала она.

По словам специалиста, в ближайшие дни в Москве не потеплеет до +30°C.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Москве с 15 июля отступит ненастная погода – на смену ей придет солнечная. Дожди уходят, однако и он подчеркнул, что сильной жары не ожидается.

По словам синоптика, циклон постепенно отступит к Уралу, Южному Уралу и Зауралью, а вслед за ним придет постепенное улучшение погодных условий. Хотя все-таки локальные дожди могут пройти завтра, 14 июля. Но уже со среды, 15 июля, установится солнечная погода, которая задержится минимум на три-четыре дня. Воздух в дневные часы прогреется до +20°C…+25°C, то есть жары не ожидается, заключил синоптик.

Ранее москвичам рассказали, ждать ли потепления на неделе.