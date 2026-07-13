Москвичам рассказали, ждать ли потепления на неделе

В первой половине недели, которая началась с 13 июля, в Москве не ожидается потепление, в регионе продолжат идти дожди. Об этом «Москве 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в понедельник и вторник, 13 и 14 июля, температура воздуха днем будет находиться в пределах +19–25°C, ночью — +10–15°C. В среду, 15 июля, ситуация изменится, добавил синоптик.

«Наметится тенденция к росту температурных показателей до 23–28°C, однако дожди из синоптического прогноза все равно никуда не исчезнут», – заключил Ильин.

Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова до этого говорила, что Москва и Подмосковье перейдут под власть антициклона, который принесет повышение температуры, до конца июля в регионе ожидаются дни, когда столбик термометра достигнет 30°C. По ее словам, в первой половине этой недели продолжится неустойчивая погода с кратковременными дождями, во второй — периферия антициклона принесет больше солнца. К выходным, 18 и 19 июля, температура повысится до 27°C.

Ранее синоптики подсчитали, сколько осадков выпало в воскресенье в Москве и Подмосковье.