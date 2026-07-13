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«Июльская синусоида»: в Москву придет долгожданная солнечная погода

Синоптик Шувалов: из Москвы уходят дожди – их сменит солнечная погода
Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

В Москве с 15 июля отступит ненастная погода – на смену ей придет солнечная. Дожди уходят, однако сильной жары не ожидается, сообщил НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Во второй половине июля погодная синусоида, то есть когда дожди сменяют относительно теплую погоду, будет продолжаться», — отметил он в пресс-центре НСН.

По словам синоптика, циклон постепенно отступит к Уралу, Южному Уралу и Зауралью, а вслед за ним придет постепенное улучшение погодных условий. Хотя все-таки локальные дожди могут пройти завтра, 14 июля. Но уже со среды, 15 июля, установится солнечная погода, которая задержится минимум на три-четыре дня. Воздух в дневные часы прогреется до +20…+25 градусов, то есть жары не ожидается, заключил синоптик.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что за последние сутки в столичном регионе выпало более половины месячной нормы осадков. Он также сообщил, что самые сильные дожди в Центральной России прошли в Рязани, где выпало 62 миллиметра осадков, или 82% месячной нормы, и добавил, что в понедельник интенсивность дождей существенно снизится.

Ранее москвичам рассказали, ждать ли потепления на неделе.

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