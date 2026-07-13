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Общество

Главная сваха страны разоблачила астрологов

Сваха Роза Сябитова призвала россиян не верить астрологам
Из личного архива

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, главная сваха страны Роза Сябитова опубликовала в Telegram-канале видео, в котором призвала россиян не верить астрологам.

Сябитова обратила внимание на публикации в нескольких российских СМИ, в которых утверждается, что она верит в астрологию и не раз ходила на консультации к астрологам Василисе Володиной и Павлу Глобе. Сваха опровергла эту информацию, подчеркнув, что никогда к ним не обращалась.

«Я считаю, что астрология, нумерология и все остальные лжегадания наносят существенный вред людям», — сказала Сябитова.

Она обвинила астрологов в том, что они зарабатывают немалые деньги на «обмане» людей. По ее словам, особенно опасны консультации, касающиеся здоровья.

До этого в СМИ появилась информация, что Роза Сябитова верит в астрологию и нумерологию и старается всегда читать гороскопы перед поездкой на работу или отпуском. Ведущая якобы призналась, что часто обращается к Василисе Володиной и Павлу Глобе и многие из их прогнозов сбылись. В частности, те, что связаны с карьерным ростом, финансовым благополучием и даже личной жизнью, отмечалось в публикации.

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