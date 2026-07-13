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«У меня нюх»: Роза Сябитова доверила финансы и личную жизнь гороскопам

Роза Сябитова заявила, что ориентируется на гороскопы в личной жизни и работе
Из личного архива

Телеведущая, сваха Роза Сябитова призналась, что верит в астрологию и нумерологию и старается всегда читать гороскопы перед поездкой на работу или отъездом в отпуск. В беседе с Общественной Службой Новостей она заверила, что многие события в ее жизни предсказали звезды.

Ведущая призналась, что часто обращается к астрологам Василисе Володиной и Павлу Глобе. По ее словам, многие из их прогнозов «проигрались», то есть предсказанные звездами события сбылись.

«Это, в частности, вопросы, которые связаны с карьерным ростом, финансовым благополучием и даже личной жизнью, — заявила Сябитова. — Да, я сваха, у меня есть профессиональная интуиция и нюх, но я не считаю зазорным в том, чтобы иногда доверять звездам и астрологическим прогнозам».

По словам ведущей, сегодня очень многие российские артисты верят в гороскопы и обращаются к астрологам.

До этого певица Надежда Бабкина призналась, что периодически общается с астрологами и нумерологами, которые дают ей советы и помогают «выстраивать будущее». По ее мнению, цифры в нумерологии и планеты в астрологии имеют огромное влияние на человека, включая ментальную, психологическую и физическую составляющие. Бабкина подчеркнула, что верит в это, поэтому старается консультироваться со своей подругой-нумерологом, если ей предстоят какие-то важные события.

Россиян ранее предупредили о бесполезности финансовых советов от астрологов и гадалок.

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