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Культура

«Проверяла на себе»: Бабкина рассказала, кто помогает ей привлекать удачу

Надежда Бабкина заявила, что общается с астрологами, закончившими серьезные вузы
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Надежда Бабкина призналась, что периодически общается с астрологами и нумерологами, которые дают ей советы и помогают «выстраивать будущее». В беседе с Общественной Службой Новостей она подчеркнула, что в гадалок не верит, призвав не путать их с представителями «серьезной науки».

«Я неоднократно проверяла на себе эту науку, и все, что мне говорил нумеролог, совпадало с реальностью», – заявила певица.

По ее мнению, цифры в нумерологии и планеты в астрологии имеют огромное влияние на человека, включая ментальную, психологическую и физическую составляющие. Бабкина подчеркнула, что верит в это, поэтому старается консультироваться со своей подругой-нумерологом, если ей предстоят какие-то важные события.

«К гадалкам, естественно, я не ходила и никогда не пойду, – подчеркнула певица. – Понимаете, я общаюсь с астрологами и нумерологами, которые заканчивали серьёзные вузы. И, поверьте, они профессионалы своего дела».

До этого певец Шура матом высказался об астрологии. Он объяснил, что его жизненный опыт заставил его по-другому посмотреть на гороскопы и предсказания — артист поборол тяжёлую форму рака и зависимость. Говоря о своём неверии в астрологию, певец попросил прощения у ведущей «Натальной карты» Олеси Иванченко.

Россиян ранее предупредили о бесполезности финансовых советов от астрологов и гадалок.

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