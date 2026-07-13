Россиянам рассказали, в каких случаях можно забирать имущество с работы домой

В некоторых случаях сотрудники могут забирать из рабочего офиса канцелярию, флешки и другое имущество работодателя. Однако в таком случае важно понимать, с какой именно целью он это делает. Об этом RT рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

Специалист объяснила, что если имущество было выдано и используется для выполнения рабочих задач, в том числе при удаленной работе, оснований считать такие действия нарушением нет.

«Спорная ситуация может возникнуть в тот момент, если имущество намеренно забирают для личного пользования без согласия работодателя», — предупредила она.

По словам эксперта, с правовой точки зрения такие действия могут повлечь за собой ответственность. Однако каждый подобный случай требует индивидуальной оценки с учетом обстоятельств и наличия умысла. Она добавила, что заранее установленные четкие правила выдачи, использования и возврата имущества помогают избежать спорных ситуаций.

Управляющий партнер юридической фирмы «Формула Согласия» Дмитрий Челноков до этого рассказал «Газете.Ru», что трудовой договор сотрудников компании, проходящей процедуру банкротства, продолжает действовать до тех пор, пока организация официально не будет ликвидирована. При этом, по его словам, в таком случае работнику должны выплатить зарплату и выходное пособие.

Ранее был назван неочевидный признак, указывающий на желание сотрудника уволиться.