Назван неочевидный признак, указывающий на желание сотрудника уволиться

Использование сокращенных слов в ходе переписки с руководителем может говорить о недовольстве сотрудника и его желании уволиться. Об этом kp.ru рассказала HR-консультант, карьерный консультант Галина Бобкова.

Согласно исследованию аналитиков компании «Стахановец», наличие сокращенных слов, таких как «спс» вместо «спасибо», в переписках с начальником и другими коллегами нередко свидетельствуют о риске увольнения работника в течение полугода. Вероятность ухода из компании сотрудников, которые используют подобное сокращение в адрес руководителя, составляет 34%.

Однако, по словам Бобковой, сами по себе отдельные слова и фразы не считаются маркерами грядущего увольнения. Для правильной оценки ситуации необходимо обращать внимание на все изменения в тоне общения сотрудника в последнее время.

«Если концентрация сокращений типа «спс» или «пон» значительно возросла, это может говорить о том, что человек уже внутренне уволился, мысленно перешел на новое место и не хочет больше вкладываться в поддержание качественной коммуникации на старом», — объяснила специалист.

Эксперт добавила, что другим признаком, указывающим на желание сотрудника уволиться, становятся вопросы в ответ на просьбы и распоряжения руководителя. Работник, планирующий уйти из компании, может начать возражать и уточнять, для чего нужны данные ему задачи.

IT-директор мультисервисной компании Newstaff Александр Косачев до этого говорил, что сломавшийся во время смены рабочий ноутбук не является уважительной причиной для отсутствия сотрудника на рабочем месте. По его словам, неисправность также не может быть причиной для увольнения.

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